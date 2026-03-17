В российском поселке обвалилась стена школы

В поселке Морозкино Челябинской области произошло обрушение облицовочной кладки стены спортивного зала школы 1984 года постройки. Об этом сообщает региональная прокуратура в Max, публикуя кадры с места происшествия.

«Учебные занятия в спортивном зале школы на момент обрушения не велись», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что в настоящее время опасный участок ограничили, а учеников временно перевели на дистанционное обучение до 25 марта, после чего их планируют распределить в другую школу.

Также было организовано обследование здания, помещений и классов, чтобы установить причину произошедшего.

В начале февраля в Новосибирской области обрушилась крыша здания школы в селе Репьево. Там на площади в 100 кв. м рухнула стропильная система части кровли здания. При этом никто не пострадал, перекрытия и стены не повреждены. В школе, как уточнялось, учатся 130 детей. После ЧП занятия временно отменили. Региональная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.



Ранее в петербургской гимназии обрушился потолок.