В школе Севастополя рухнул балкон с детьми

В школе Севастополя рухнул балкон с детьми, десять человек пострадали. Об этом передает Telegram-канал 112.

По информации канала, инцидент произошел в Нахимовском районе в школе № 13. Дети вышли на балкон, чтобы с фотографироваться, и в этот момент он обвалился.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Медики оказывают им помощь.

8 мая на Урале в Верхней Пышме на детей упал теннисный стол. Двое мальчиков были госпитализированы с травмами. Следственный комитет Свердловской области по факту произошедшего возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Латышова, где дети играли на площадке. В какой-то момент на двух несовершеннолетних рухнула часть теннисного стола. Пострадавшие — мальчики 12 лет.

Ранее в Братске восьмилетняя девочка выжила после падения с балкона пятого этажа.

 
