Стало известно о нехватке старшеклассников на Украине

Доцент Шевченко: в украинских школах не хватает старшеклассников из-за бегства
На Украине наблюдается критическая нехватка учеников в 11-х классах. Об этом заявил доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и блогер Михаил Высоцкий в эфире канала ТСН.

Он уточнил, что выпускные классы в школах полупустые, поскольку многие уехали получать образование за рубеж. Отмечается, что часто матери увозят своих детей из Украины заранее боясь, что потом такой возможности уже не будет.

«Сейчас недобор почти по всем инженерным и техническим специальностям», — отметил Высоцкий.

До этого ректор Львовской политехники Наталья Шаховская заявила, что на Украине уменьшается количество выпусков школ, а поступающих в вузы становится все меньше. По ее словами, в последние годы на Украине стала «значительно заметнее» тенденция, согласно которой украинские студенты едут учиться за границу, а ситуация с демографией в стране ухудшается.

В январе 2026 года министр соцполитики Денис Улютин отметил, что Украина находится в глубоком демографическом кризисе, а соотношение работающих и пенсионеров находится близко к показателю 1:1.

Ранее сообщалось, что украинских школьников будут учить управлять FPV-дронами.

 
