Украинских школьников будут учить управлять FPV-дронами

Министерство образования и науки (МОН) Украины расширило перечень оборудования для преподавания предмета «Защита Украины» в школах. Обновленный список теперь включает FPV-симуляторы, учебные дроны, планшеты, рации, элементы тактического снаряжения, тренажеры и наборы первой помощи, пишет «УНИАН».

Как пояснили в ведомстве, нововведения направлены на развитие у школьников критического мышления и навыков поведения в чрезвычайных ситуациях. Особое внимание планируется уделить современным технологиям, в том числе практическому обучению управлению FPV-дронами.

В конце мая замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что украинским школьникам нужно внушать мысль о России как о враге, а самих детей еще со школы необходимо готовить к войне. Чиновница отметила, что, несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение, Москва и Киев «останутся врагами на десятилетия или столетия» и это основная стратегия, которая закладывается детям со школы.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 2014 по 2019 год Виктор Муженко заявил, что Киеву придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. В то же время он заметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств. Такое развитие событий может на определенное время снять вопрос о возрасте мобилизации, указал военный.

Ранее эксперт заявил о подготовке Киева к партизанской войне.