В Польше украинца избили за то, что он не смог спеть польские песни

Четверо поляков избили украинца за то, что он не смог спеть польские песни

Четверо поляков жестоко избили молодого украинца за то, что тот не смог спеть с ними польские песни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Польши.

В правоохранительных органах рассказали, что по факту избиения 20-летнего гражданина Украины уголовное расследование, в котором фигурируют признаки ксенофобии, ведет районная прокуратура Радом-Восток.

По данным полиции, в настоящее время по данному делу задержан 38-летний гражданин Польши, которому уже предъявили обвинение. Однако суд применил к нему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

До этого генконсул Украины в Гданьске Светлана Криса заявила, что в Германии сосредоточено больше всего граждан Украины, а на втором месте после нее – Польша.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что с начала конфликта на Украине страну покинуло более 5,8 млн человек.

Ранее двое поляков напали с мачете на украинцев.