В Польше украинца избили за то, что он не смог спеть польские песни

Четверо поляков жестоко избили молодого украинца за то, что тот не смог спеть с ними польские песни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Польши.

В правоохранительных органах рассказали, что по факту избиения 20-летнего гражданина Украины уголовное расследование, в котором фигурируют признаки ксенофобии, ведет районная прокуратура Радом-Восток.

По данным полиции, в настоящее время по данному делу задержан 38-летний гражданин Польши, которому уже предъявили обвинение. Однако суд применил к нему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

До этого генконсул Украины в Гданьске Светлана Криса заявила, что в Германии сосредоточено больше всего граждан Украины, а на втором месте после нее – Польша. 

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что с начала конфликта на Украине страну покинуло более 5,8 млн человек.

Ранее двое поляков напали с мачете на украинцев.

 
