Посольство РФ в Уганде принимает меры из-за вспышки Эболы

Посольство РФ в Уганде принимает необходимые меры по снижению риска заболеваемости из-за вспышки Эболы. Об этом РИА Новости рассказали в дипмиссии в Кампале.

«Посольством России в Уганде принимаются соответствующие профилактические меры по снижению риска заболеваемости», — сказали в дипмиссии.

До этого врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юлия Ермолаева рассказала, что первые симптомы лихорадки Эбола могут проявиться через 21 день после заражения.

Об объявлении ЧС в области общественного здравоохранения из-за распространения Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде стало известно 17 мая. По данным ВОЗ, уже зафиксировано международное распространение инфекции. В столице Уганды Кампале выявлены два лабораторно подтвержденных случая у людей, прибывших из Конго, один из них закончился летальным исходом.

Ранее Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в РФ.