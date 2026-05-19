Инфекционист рассказал, когда проявляются первые признаки лихорадки Эбола

Инфекционист Ермолаева: первые симптомы Эболы могут проявиться через 21 день

Врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юлия Ермолаева рассказала ТАСС, что первые симптомы лихорадки Эбола могут проявиться через 21 день после заражения.

По ее словам, инкубационный период вируса составляет от 2 до 21 дней.

«Доказательств того, что инкубационный период сильно варьируется в зависимости от конкретного штамма, нет. Однако, по некоторым данным, у детей инкубационный период может быть короче, чем у взрослых», — поделилась она.

Инфекционист добавила, что сдержать распространение инфекции в условиях изоляции больного позволяет соблюдение мер предосторожности. Также власти проводят проверку граждан, прибывающих из эндемичных районов — измеряют температуру, выявляют прочие симптомы.

Основная опасность существует для тех, кто едет в командировку или с туристическими целями в Демократическую Республику (ДР) Конго, Гвинею, Уганду и прочие страны Африки.

18 мая в миссионерской организации Serge сообщили, что работающий в ДР Конго миссионер-американец Питер Стаффорд сдал положительный тест на Эболу.

Утверждается, что у миссионера были «симптомы, соответствующие вирусу».

Об объявлении ЧС в области общественного здравоохранения из-за распространения Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде стало известно накануне. По данным ВОЗ, уже зафиксировано международное распространение инфекции. В столице Уганды Кампале выявлены два лабораторно подтвержденных случая у людей, прибывших из Конго, один из них закончился летальным исходом.

