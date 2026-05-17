Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в РФ

В России нет угрозы распространения лихорадки Эбола. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале в мессенджере «Макс».

По информации ведомства, специалисты в круглосуточном режиме отслеживают эпидемиологическую обстановку в мире. Как пишет Роспотребнадзор со ссылкой на данные африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) от 15 мая 2026 года, в провинции Итури Демократической Республики Конго зарегистрирована вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола. Ведомство сообщает о 246 подозрительных случаях, из которых 65 оказались летальными.

«Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует», — пишет ведомство.

Как отмечает Роспотребнадзор, особую обеспокоенность Africa CDC вызывает сложная гуманитарная ситуация в регионе, связанная с активностью милитаризованных группировок, массовым перемещением населения и близостью к границам Уганды и Южного Судана. В ведомстве добавили, что дополнительная информация, включая точную дату начала вспышки, в доступных источниках отсутствует.

По данным ведомства, в рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль с применением автоматизированной информационной системы «Периметр» для оценки и минимизации рисков. Роспотребнадзор также сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург.

До этого министерство здравоохранения Уганды заявило о вспышке лихорадки Эбола. Отмечается, что речь идет о распространении подтипа Бундибуджио.

Ранее инфекционист рассказал, что голуби переносят Эболу, хламидии и сибирскую язву.

 
