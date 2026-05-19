Все задержанные поезда из Крыма ввели в график

Все пассажирские поезда «Таврия» из Крыма в города материковой части России, которые во вторник задерживались в пути из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, введены в график. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс» в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что часть поездов уже прибыла на конечные станции.

«Три поезда сегодня отправились с начальных станций позже планируемого времени в Крым по той же причине», — говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что после временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются 17 пассажирских поездов «Таврия».

Движение по Крымскому мосту остановили 16 мая, после чего начались задержки поездов. Накануне мост перекрывали дважды. Во второй раз движение закрыли после девяти часов вечера воскресенья. Возобновить его удалось только утром в понедельник спустя 10,5 часа.

Ранее Минтранс разрешил опоздавшим пассажирам догонять поезда.

 
