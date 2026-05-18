Из-за перекрытия Крымского моста задержали 16 поездов на Кубани

СКЖД: 16 поездов задержаны на Кубани из-за остановки движения по Крымскому мосту
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Краснодарский край задерживаются 16 пассажирских поездов после остановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

По данным перевозчика, задержки составляют до 8,5 часа. Пассажирам поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, выдают бутилированную воду и питание.

В Южной транспортной прокуратуре сообщили, что контролируют соблюдение прав пассажиров. Ведомство уточнило, что при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.

Остановка движения по Крымскому мосту 16 мая привела к сбоям в графике поездов. Накануне движение по мостовому переходу перекрывали дважды. В воскресенье число задерживающихся составов в течение дня менялось.

Во второй раз движение по мосту остановили после девяти часов вечера. Из-за этого с задержками начали следовать четыре поезда «Таврия», курсирующие в сообщении с Крым.

По данным компании Гранд Сервис Экспресс на 23:00 17 мая, в пути оставались задержанными четыре состава: поезд №028 сообщением Симферополь — Москва с опозданием на один час, поезд №078 Симферополь — Санкт-Петербург отправлением 15 мая с задержкой на 4,5 часа, поезд №142 Симферополь — Пермь отправлением 16 мая с опозданием на 1,5 часа, а также поезд №180 Евпатория — Санкт-Петербург отправлением 16 мая с задержкой на 1,5 часа.

Ранее движение машин по Крымскому мосту возобновили спустя 10,5 часа.

 
