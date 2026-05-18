После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 17 поездов

После временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются 17 пассажирских поездов «Таврия». Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

По состоянию на 08:00 мск задержки поездов в направлении Крыма составляют от одного часа до 9,5 часа. Самое большое опоздание зафиксировано у поезда №077 сообщением Санкт-Петербург — Симферополь. Поезд №007 Санкт-Петербург — Севастополь отстает от графика на 8,5 часа.

Также с задержками следуют составы из Адлера, Минеральных Вод и Москвы в Симферополь, Севастополь и Евпаторию.

Из Крыма задерживаются восемь поездов. Наибольшее опоздание — 10 часов — у поезда №028 Симферополь — Москва. Еще несколько составов в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды отстают от графика на 3,5–8 часов.

Пассажирам поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, предоставляют воду и питание.

Движение по Крымскому мосту остановили 16 мая, после чего начались задержки поездов. Накануне мост перекрывали дважды. Во второй раз движение закрыли после девяти часов вечера воскресенья. Возобновить его удалось только утром в понедельник спустя 10,5 часа.

Ранее Минтранс разрешил опоздавшим пассажирам догонять поезда.