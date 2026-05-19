Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Дагестанцев предупредили о риске подъема воды в Тереке выше опасной отметки

МЧС Дагестана: вода в Тереке до 21 мая поднимется выше неблагоприятной отметки
МЧС Дагестана

В Дагестане объявили экстренное предупреждение в связи с ожидаемым подъемом воды в реке Терек до неблагоприятных отметок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону на официальном сайте ведомства.

По данным спасателей, вечером 19 мая, в течение суток 20 мая и в первой половине дня 21 мая расход воды у Карголинского гидроузла может достичь 700-800 кубометров в секунду. Неблагоприятной считается отметка 700 кубометров в секунду.

Жителей ближайших районов призывают соблюдать меры безопасности, а в случае подтопления территорий — воздержаться от поездок и оставаться в безопасных помещениях.

Начиная с конца марта 2026 года в Дагестане из-за аномальных ливней, когда за сутки выпало до трех-четырех месячных норм осадков, оказались затоплены тысячи домов и сельхозугодий. В апреле в регионе вводили режим чрезвычайной ситуации, из наиболее пострадавших районов эвакуировали жителей, а уровень воды в Тереке и других реках отслеживается на постоянной основе. Кроме того, в профилактических целях в республике сносят незаконные постройки в поймах рек.

Ранее в Гидтрометцентре назвали единственную причину наводнения в Дагестане.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!