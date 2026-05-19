Дагестанцев предупредили о риске подъема воды в Тереке выше опасной отметки

В Дагестане объявили экстренное предупреждение в связи с ожидаемым подъемом воды в реке Терек до неблагоприятных отметок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону на официальном сайте ведомства.

По данным спасателей, вечером 19 мая, в течение суток 20 мая и в первой половине дня 21 мая расход воды у Карголинского гидроузла может достичь 700-800 кубометров в секунду. Неблагоприятной считается отметка 700 кубометров в секунду.

Жителей ближайших районов призывают соблюдать меры безопасности, а в случае подтопления территорий — воздержаться от поездок и оставаться в безопасных помещениях.

Начиная с конца марта 2026 года в Дагестане из-за аномальных ливней, когда за сутки выпало до трех-четырех месячных норм осадков, оказались затоплены тысячи домов и сельхозугодий. В апреле в регионе вводили режим чрезвычайной ситуации, из наиболее пострадавших районов эвакуировали жителей, а уровень воды в Тереке и других реках отслеживается на постоянной основе. Кроме того, в профилактических целях в республике сносят незаконные постройки в поймах рек.

