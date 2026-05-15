Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Дагестане после наводнения начали масштабный снос самостроя

МЧС сообщило о массовом сносе самостроя в Дагестане после наводнения
Мария Марикян/РИА Новости

В Дагестане сносят незаконные постройки в руслах рек и демонтируют инженерные коммуникации для увеличения пропускной способности водотоков. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Эти меры призваны минимизировать риски во время очередного штормового предупреждения, уточнили в министерстве: правительство республики организовало расчистку подмостовых пространств для безаварийного пропуска паводковых вод.

Уже расчищено около 1 тыс. кубометров русел, параллельно демонтируются и переносятся инженерные коммуникации, а также сносятся самострои.

Следственный комитет РФ пришел к выводу, что чиновники в Махачкале на протяжении 25 лет незаконно оформляли права собственности граждан на участки в водоохранной зоне и русле реки, а также выдавали разрешения на строительство многоквартирных домов. Впоследствии эти документы были признаны неправомерными, но стройки не останавливались, а меры по сносу не предпринимались.

В республике возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и халатности после того, как обильные осадки в конце марта — начале апреля вызвали масштабные подтопления, перебои с электричеством, камнепады и сели, повреждения дорог и мостов.

Ранее Путин дал важное поручение по ситуации с паводком в Дагестане.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!