Журналист кремлевского пула рассказал, как его встретили в Китае

Журналиста кремлевского пула Александра Юнашева по прилете в Китай у самолета встречал солдат. Кадр корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы приземлились. Пул, конечно, встречают не как президента, но звезду соцсетей — стойкого солдата — на взлетке и для нас поставили», — написал он.

19-20 мая президент России Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к гражданам КНР. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.

19 мая гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) писала, что отношения мировых лидеров редко бывают настолько личными, как между Путиным и председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. С момента вступления в должность в 2013 году Си Цзиньпин встречался с Путиным более 40 раз — больше, чем с западными лидерами, отмечается в издании.

SCMP напомнило, что Си Цзиньпин вручил Путину первый орден Дружбы КНР, назвав российского лидера «добрым и давним другом китайского народа».

Ранее Путин напомнил о важности Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который РФ и Китай подписали 25 лет назад.

 
