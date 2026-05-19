В Уганде запретили рукопожатия из-за вспышки Эболы

В Уганде временно запретили рукопожатия в рамках мер борьбы с лихорадкой Эбола

Министерство здравоохранения Уганды объявило о временном запрете на рукопожатия и другие формы физического контакта после подтверждения двух случаев заражения вирусом Эбола. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на постоянного секретаря ведомства Диану Атвине.

Она отметила, что мера направлена на сокращение физического контакта и предотвращение дальнейшего распространения вируса. По словам Атвине, в Уганде развернуты группы специалистов для отслеживания контактов заболевших и мониторинга возможных очагов заражения.

До этого врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юлия Ермолаева рассказала, что первые симптомы лихорадки Эбола могут проявиться через 21 день после заражения.

Об объявлении ЧС в области общественного здравоохранения из-за распространения Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде стало известно 17 мая. По данным ВОЗ, уже зафиксировано международное распространение инфекции. В столице Уганды Кампале выявлены два лабораторно подтвержденных случая у людей, прибывших из Конго, один из них закончился летальным исходом.

Ранее Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в РФ.