В МЧС раскрыли подробности трагедии с аэролодкой на Байкале

МЧС: перевернувшаяся на Байкале лодка затонула в 25 м от берега на глубине 4-5 м

Перевернувшаяся на Байкале аэролодка «Север-750» с туристами затонула примерно в 25 метрах от берега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного государственного инспектора ГУ МЧС России по Бурятии Николая Зайцева.

«Глубина в месте крушения примерно от четырех до пяти метров, расстояние до берега — около 25 метров», — заявил он.

Также Зайцев рассказал, что спасательные жилеты не были надеты на пассажиров аэролодки.

На Байкале 19 мая перевернулось судно на воздушной подушке. По предварительным данным, инцидент произошел в 30 м от местности Черепаха. Пять человек не выжили, сообщили в МЧС Бурятии. Одна женщина госпитализирована с рваной раной ноги. Всего в лодке находились 18 человек. Из них 13, в том числе одного ребенка, удалось спасти.

По данным Telegram-канала Baza тур стоил 65 тысяч рублей, его организацией занималась компания «КрисТур» из подмосковного Ступино. Группа из 14 туристов начала свое путешествие в Улан-Удэ, отдельно им предложили поездку по Байкалу на аэролодке за дополнительную плату в размере 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что перегруз мог стать причиной крушения лодки на Байкале.