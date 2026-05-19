Перегруз мог стать причиной крушения лодки на Байкале

«Хивус» с туристами мог перевернуться из-за превышения допустимого количества пассажиров на борту. Об этом сообщает ТАСС.

На борту судна находилось 14 человек, в то время как «Хивус» может вместить только 10 пассажиров. Лодка перевернулась в районе скалы Черепаха. По данным МЧС России, среди спасенных есть 14-летний ребенок.

ЧП на озере Байкал произошло 19 мая. Как рассказали в прокуратуре Бурятии, катер «Хивус» перевернулся в 30 метрах от берега, один из пострадавших госпитализирован, спасатели ищут остальных туристов, которые оказались в ледяной воде.

До этого в Якутии лодка перевернулась после столкновения с затонувшим деревом. Пассажир самостоятельно выплыл и добрался до средств связи. Местонахождение судоводителя неизвестно.

Ранее в Хабаровском крае ищут девочку, выпавшую из опрокинувшейся лодки.