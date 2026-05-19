Журналисты узнали стоимость тура на Байкале, закончившегося трагедией

Закончившийся трагедией на Байкале тур стоил 65 тысяч рублей. Такую информацию приводит Telegram-канал Baza.

Уточняется, что организацией поездки занималась компания «КрисТур» из подмосковного Ступино. Группа из 14 туристов начала свое путешествие в Улан-Удэ, отдельно им предложили поездку по Байкалу на аэролодке за дополнительную плату в размере 5 тысяч рублей.

На Байкале 19 мая перевернулось судно на воздушной подушке. По предварительным данным, инцидент произошел в 30 м от местности Черепаха. Пять человек не выжили, сообщили в МЧС Бурятии. Одна женщина госпитализирована с рваной раной ноги. Всего в лодке находились 18 человек. Из них 13, в том числе одного ребенка, удалось спасти.

Врачи осмотрели спасенных туристов, госпитализация им не понадобилась.

Следственный комитет России в связи с происшествием возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а транспортная прокуратура республики организовала проверку.

Ранее стала известна предварительная причина крушения лодки с туристами на Байкале.