В МЧС рассказали об игнорировании правил безопасности в инциденте на Байкале

Спасательные жилеты не были надеты на пассажиров аэролодки, перевернувшейся на Байкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главного государственного инспектора ГУ МЧС России по Бурятии Николая Зайцева.

«Все люди находились внутри кубрика, на них не были надеты спасательные жилеты», — заявил он.

На Байкале 19 мая перевернулось судно на воздушной подушке. По предварительным данным, инцидент произошел в 30 м от местности Черепаха. Пять человек не выжили, сообщили в МЧС Бурятии. Одна женщина госпитализирована с рваной раной ноги. Всего в лодке находились 18 человек. Из них 13, в том числе одного ребенка, удалось спасти.

Telegram-канал Baza сообщал, что закончившийся трагедией на Байкале тур стоил 65 тысяч рублей.

Уточняется, что организацией поездки занималась компания «КрисТур» из подмосковного Ступино. Группа из 14 туристов начала свое путешествие в Улан-Удэ, отдельно им предложили поездку по Байкалу на аэролодке за дополнительную плату в размере 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что перегруз мог стать причиной крушения лодки на Байкале.

 
