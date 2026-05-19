Бутягин рассказал о взаимоотношениях с польскими сокамерниками

Бутягин: в польской тюрьме сокамерники и охрана относились ко мне с пониманием

Археолог Александр Бутягин заявил, что сокамерники и охранники в польском СИЗО относились к нему с сочувствием и пониманием, с проявлением русофобии он не столкнулся. Об этом сообщает радио «Спутник в Крыму».

Ученый рассказал, что содержался в четырехместной камере.

«Поскольку это СИЗО, то это обвиняемые в различных преступлениях, но, по крайне мере, я не сидел там с какими-то бандитами и уголовниками. У меня были очень хорошие отношения с сокамерниками, все относились ко мне с пониманием», - сказал он.

По словам Бутягина, сокамерники в первые минуты разговора поняли, что он «политический» и выражали поддержку. Тоже самое, отметил археолог, касалось и охранников учреждения.

Известный российский ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Бутягина обвинили в «уничтожении культурного наследия» при проведении раскопок в Крыму. В марте окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции археолога.

Однако Украине не отдали Бутягина. 28 апреля на границе Польши и Белоруссии состоялся обмен по формуле «пять на пять», в ходе которого был в том числе освобожден ученый.

Ранее Бутягин рассказал, чего ему больше всего не хватало в заключении в Польше.