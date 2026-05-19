Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти

Собянин сообщил об уничтожении пятого БПЛА, летевшего к Москве

На подлете к Москве был уничтожен еще один украинский беспилотник. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Собянин ранее сообщал о четырех сбитых с начала суток БПЛА, которые ликвидировали на подлете к Москве.

На этом фоне, для обеспечения безопасности полетов московский аэропорт Домодедово перевели на особый режим работы. В авиагавани уточнили, что аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Незадолго до этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что на выезде из Ярославля перекрыли движение транспорта в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной из-за атаки украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о количестве сбитых за ночь украинских дронов.