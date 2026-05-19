ВСУ ночью выпустили более трех сотен дронов по регионам России

Более трех сотен дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией России в ночь на 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, атаки отразили в 16 областях — Ярославской, Калужской, Ростовской, Тверской, Брянской, Псковской, Новгородской, Липецкой, Курской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Тамбовской и Рязанской. Кроме того, беспилотники были ликвидированы в Крыму и Краснодарском крае. Часть целей нейтрализовали в столичном регионе и над акваторией Азовского моря.

Как рассказал глава Ярославской области Михаил Евраев, большая часть пытавшихся атаковать регион беспилотников была ликвидирована. Тем не менее было зафиксировано попадание в промышленный объект, на его территории произошло возгорание. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала, подчеркнул губернатор.

Ранее житель Белгородской области пострадал из-за атаки украинского дрона на автомобиль.