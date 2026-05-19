На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение из-за атаки БПЛА

На выезде из Ярославля перекрыли движение транспорта в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он.

Губернатор призвал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут, минуя данный участок.

При этом Евраев уточнил, что угроза сохраняется. Работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

Накануне сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение недели сбили над территорией страны не менее 3124 беспилотных летательных аппаратов противника.

Больше всего украинских дронов было перехвачено и уничтожено 13 мая (572) и 17 мая (1054). Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть страны.

Ранее в Красногорске дрон попал в жилой дом.

 
