Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Мэр Москвы сообщил об уничтожении четвертого БПЛА, летевшего к столице

Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что на выезде из Ярославля перекрыли движение транспорта в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной из-за атаки украинских беспилотников.

18 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка пострадал во время атаки дрона ВСУ. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

Ранее на ЗАЭС заявили об ударе украинского дрона по месту размещения списанной техники.