Московский аэропорт перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в направлении Москвы. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Утром 18 мая Домодедово тоже принимал и отправлял рейсы по согласованию. В Росавиации предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов из-за временных ограничений.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали и отменили более 200 рейсов.

 
