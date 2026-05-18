ВОЗ сделала тревожное предупреждение по поводу вспышки лихорадки Эбола в Африке

Истинные масштабы вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде, вероятно, недооценены. Об этом предупредили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает The Independent.

ВОЗ уже присвоила этой вспышке статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. По последним данным, зафиксировано 336 случаев заражения, 88 заболевших не выжили.

Возбудителем выступает редкий штамм Bundibugyo. Его главная опасность в отсутствии одобренной вакцины, хотя летальность ниже, чем у других, – около 40%.
Первые случаи выявили в Конго еще 5 мая. Там же предположительно заразились несколько американцев.

С тех пор инфекция проникла на территорию Уганды. Два подтвержденных случая были зарегистрированы в ее столице Кампале. Особую тревогу вызывает риск распространения вируса на густонаселенные районы, такие как Киншаса.

Вирус передается через прямой контакт с биологическими жидкостями зараженного человека, поэтому в группе наибольшего риска находятся медработники и ухаживающие за больными родственники. Симптомы включают лихорадку, сильную усталость, рвоту, диарею и отказ органов.

Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения лихорадки Эбола в России.

 
