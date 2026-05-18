СМИ сообщают, что несколько американцев могли заразиться лихорадкой Эбола в Конго

Несколько американцев могли заразиться лихорадкой Эбола в Конго. Об этом американское издание STAT News.

По информации портала, некоторые граждане США могли находиться в группе высокого риска. Хотя результаты анализов пока отсутствуют, как минимум у одного из них проявились симптомы заболевания.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в международных гуманитарных миссиях, по меньшей мере шесть человек контактировали с больными Эболой, трое из них находятся в группе риска.

Отмечается, что правительство США организовать вывоз своих граждан из республики Конго в место, где их можно будет безопасно поместить в карантин.

«Неясно, будет ли это в Соединенных Штатах; по словам источника, обсуждается возможность перевозки заболевших на американскую военную базу в Германии», — говорится в сообщении.

18 мая РИА Новости сообщали, что Роспотребнадзор намерен направить специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. 15 мая министерство здравоохранения Уганды заявило о вспышке Эболы.

В Роспотребнадзоре заявили, что в связи со вспышкой Эболы, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго (ДРК) и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, ведомство по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу экспертов для проведения эпидемиологического расследования.

Ранее ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией.

 
