Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Число жертв Эболы в Конго увеличилось до 88 человек

В Конго жертвами лихорадки Эбола стали 88 человек
Shutterstock

Число жертв лихорадки Эбола в Конго возросло до 88. Об этом сообщили представители Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний — подразделения Африканского союза, передает ТАСС.

«Число предположительных случаев заболевания — 336», — говорится в коммюнике.

До этого министерство здравоохранения Уганды заявило о вспышке лихорадки Эбола. Отмечается, что речь идет о распространении подтипа Бундибуджио. Как уточняли СМИ, вирус попал в Уганду из Демократической Республики Конго.

Эбола (геморрагическая лихорадка Эбола) — это острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание. Оно сопровождается тяжелой интоксикацией, выраженным геморрагическим синдромом (множественными внутренними и внешними кровотечениями) и в зависимости от штамма приводит к летальному исходу в 30–90% случаев.

Вирус Эбола передается от диких животных, а затем распространяется среди людей. Среди начальных симптомов Эболы выделяют лихорадку, мышечные спазмы, головную боль и боль в горле.

Ранее инфекционист рассказал, что голуби переносят Эболу, хламидии и сибирскую язву.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!