Число жертв Эболы в Конго увеличилось до 88 человек

Число жертв лихорадки Эбола в Конго возросло до 88. Об этом сообщили представители Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний — подразделения Африканского союза, передает ТАСС.

«Число предположительных случаев заболевания — 336», — говорится в коммюнике.

До этого министерство здравоохранения Уганды заявило о вспышке лихорадки Эбола. Отмечается, что речь идет о распространении подтипа Бундибуджио. Как уточняли СМИ, вирус попал в Уганду из Демократической Республики Конго.

Эбола (геморрагическая лихорадка Эбола) — это острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание. Оно сопровождается тяжелой интоксикацией, выраженным геморрагическим синдромом (множественными внутренними и внешними кровотечениями) и в зависимости от штамма приводит к летальному исходу в 30–90% случаев.

Вирус Эбола передается от диких животных, а затем распространяется среди людей. Среди начальных симптомов Эболы выделяют лихорадку, мышечные спазмы, головную боль и боль в горле.

