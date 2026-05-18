В Пензенской области ввели план «Ковер»

Губернатор Пензенской области Владимир Мельниченко сообщил в своем канале в Max, что в регионе введен план «Ковер».

«Введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Мельниченко.

16 мая в саратовском аэропорту Гагарин вводили временные ограничения. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов. Меньше чем через 15 минут ограничения были сняты.

До этого аналогичные меры были приняты в аэропортах Минеральных Вод, Нальчика, Ярославля, Краснодара и Геленджика. На этом фоне российское Минобороны заявило об уничтожении на регионами РФ 76 дронов. Их сбили в том числе над южными регионами страны.

Столичные Внуково и Домодедово и подмосковный Жуковский тоже приостанавливали полеты. В течение субботы, 16 мая, Москвы попытался атаковать уже 31 БПЛА.

