Движение по Крымскому мосту возобновили спустя почти 11 часов

Движение машин по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часа. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Информация о перекрытии движения на мосту поступила в 21:02 по московскому времени 17 мая. Причины не указывались.

До этого стало известно, что из-за приостановки движения на Крымском мосту в пути на час задержался поезд из Симферополя в Москву.

16 и 17 мая движение транспорта по Крымскому мосту приостанавливалось. В первый день его закрывали почти на 12 часов. После этого в очереди со стороны Керчи стояли 604 транспортных средства, автомобилистам приходилось ждать около двух часов.

Также сообщалось, что восемь пассажирских поездов «Таврия», которые следовали из Крыма, задерживались из-за временной остановки движения на Крымском мосту.

Ранее Минтранс разрешил опоздавшим пассажирам догонять поезда.