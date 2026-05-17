Восемь поездов из Крыма задержались из-за ситуации на Крымском мосту

Восемь поездов «Таврия» опаздывают из-за приостановки работы Крымского моста
Константин Михальчевский/РИА Новости

Восемь пассажирских поездов «Таврия», следующих из Крыма, задерживаются из-за временной остановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

«После временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая сегодня в пути задерживаются поезда «Таврия», которые следуют из Крыма», — говорится в сообщении.

Так, с самой большой задержкой — 7 часов — идет поезд Севастополь — Москва, также на 6,5 часа задерживаются поезда Симферополь — Санкт-Петербург и Евпатория — Москва отправлением 15 мая. Остальные поезда, следующие из Симферополя и Севастополя в Пермь, Санкт-Петербург и Москву отправлением 16 мая задерживаются на 1-4 часа.

Другие поезда следуют по графику или уже прибыли на станции назначения, отметили в компании.

Накануне движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

С 20 января на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения по автодорожной части грузовых машин общей снаряженной массой более 1,5 т. С 29 апреля также изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста.

Ранее Минтранс разрешил опоздавшим пассажирам догонять поезда.

 
