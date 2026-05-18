Поезд в Москву выбился из графика из-за перекрытия Крымского моста

Из-за приостановки движения на Крымском мосту в пути на час задержался поезд из Симферополя в Москву. Об этом сообщает в Telegram-канале ж/д перевозчик «Гранд сервис экспресс».

В посте уточняется, что речь идет о поезде №028. Кроме него, из-за приостановки движения на переправе днем ранее опаздывают три ж/д состава, которые везут пассажиров с полуострова в Санкт-Петербург и Пермь (№078, №142 и №180).

В компании отметили, что время задержки в пути может измениться. Актуальную информацию можно получить у начальников поездов или по телефону 8 800 775 54 53.

16 и 17 мая движение транспорта по Крымскому мосту приостанавливалось. В первый день его закрывали почти на 12 часов. После этого в очереди со стороны Керчи стояли 604 транспортных средства, автомобилистам приходилось ждать около двух часов. На следующий день движение машин приостановили меньше чем на час.

