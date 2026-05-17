На юго-западе Москвы произошел пожар у крематория

В Москве произошел пожар у Хованского крематория

В столичной Коммунарке произошел пожар у крематория. Видео публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Очевидцы заметили заметил дым с улицы Адмирала Корнилова. Поблизости расположен Хованский крематорий.

Днем на Амурской улице на востоке Москвы возник сильный пожар. Как сообщали «Газете.Ru» в пресс-службе МЧС города, на площадке загорелись строительные материалы.

В районе пожара было перекрыто движение транспорта, сначала в направлении Щелковского шоссе, а затем и в противоположном. На месте инцидента работали пожарные расчеты.

Для тушения пожара был направлен пожарный поезд. В итоге возгорание экстренным службам удалось локализовать на площади в 300 «квадратов». Прокуратура устанавливает причины пожара.

Ранее на видео попала прогнувшаяся из-за пожара эстакада в Москве.