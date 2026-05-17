Пожарные локализовали пожар на востоке Москвы

МЧС: локализован пожар на Амурской улице в Москве, где загорелись стройматериалы

Пожар на Амурской улице в Москве, где загорелись стройматериалы, локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС столицы.

«Пожар локализован на площади 300 кв. метров», — сказали журналистам.

Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление причин возгорания и ход процессуальной проверки.

До того сообщалось, что пролет эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ) прогнулся от огня.

Пожар начался днем в воскресенье, 17 мая. Как сообщали «Газете.Ru» в пресс-службе МЧС города, на площадке загорелись строительные материалы.

Накануне в Пятигорске Ставропольского произошел взрыв на автозаправке. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В результате происшествия пострадали несколько человек. Глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что случившееся не связано с атакой беспилотников. После происшествия возбудили уголовное дело.

Ранее в Перми произошел пожар на химическом предприятии.