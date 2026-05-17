На видео попала прогнувшаяся из-за пожара эстакада СВХ в Москве

Проезжая часть эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве сильно прогнулась из-за пожара под ней. Видеозапись с последствиями инцидента опубликовал Telegram-канал «112».

«112» публикует кадры просевшего пролёта моста СВХ, под которым горит строительная площадка. В настоящее время пожар локализован на площади 300 кв.м», — отмечается в сообщении.

На кадрах видно, что из-под моста идет густой белый дым. Дорожное полотно одного из пролетов эстакады на протяжении нескольких десятков метров ощутимо просело вниз, а установленная у края проезжей части мачта городского освещения накренилась. Второй пролет эстакады, предназначенный для движения в противоположном направлении, визуально остался цел.

Сильный пожар под эстакадой СВХ на Амурской улице возник во второй половине дня в воскресенье, 17 мая. По предварительным данным, загорелся склад лакокрасочных материалов на стройплощадке.

Ранее движение по СВХ в Москве перекрыли в обе стороны из-за сильного пожара.

 
