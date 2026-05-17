Движение транспорта на СВХ в Москве заблокировано из-за пожара

В Москве перекрыта СВХ из-за пожара под эстакадой в Черкизово

Движение по Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве перекрыто из-за сильного пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В связи с пожаром на Северо-Восточной хорде в районе дома 3 по Окружному проезду перекрыто движение по Северо-Восточной хорде в сторону Щёлковского шоссе. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда.

На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом «Подъем», видно, что густой черный дым окутал проезжую часть эстакады СВХ. Очаг возгорания находится непосредственно под путепроводом. Автомобили остановились перед задымленным участком по направлению в область. В противоположном направлении автомобили могли проехать.

Telegram-канал Baza уточнил, что движение закрыто в обе стороны. Позднее эту информацию подтвердили и в Дептрансе.

Ранее на востоке Москвы начался сильный пожар.