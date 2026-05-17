На востоке Москвы началось возгорание, предварительно, перед этим слышали хлопок

На востоке Москвы начался сильный пожар. По предварительным данным, перед этим был слышен хлопок, рассказали очевидцы «Газете.Ru».

Как пишет Telegram-канал 112, сильный дым наблюдается напротив Измайловского кремля. Предположительно, в этом районе находится стройка — горят строительные бытовки.

К месту следуют сотрудники МЧС, уточняют журналисты. По информации Telegram-канала «Москвач», все произошло в районе станции метро «Черкизовская».

Как пишет Telegram-канал Baza, под мостом на Амурской улице загорелся строительный мусор. Автомобилисты, которые едут по мосту, жалуются на почти нулевую видимость. По словам очевидцев, МСД на данный момент перекрыта.

Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров, говорится в посте. Как утверждает Baza, никто не пострадал.

РЕН ТВ сообщает, что площадь пожара — 250 «квадратов». Канал пишет, что на стройплощадке загорелись краски.

Других подробностей, как и данных последствиях происшествия сейчас нет. Пресс-служба МЧС столицы пока не комментировало ситуацию.

Ранее в Перми произошел пожар на химическом предприятии.