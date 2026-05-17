Спасатели потушили пожар на востоке Москвы

Пожар на востоке Москвы, где горели материалы на стройплощадке, потушили на площади 300 квадратных метров, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС столицы, передает ТАСС.
Незадолго до этого в ведомстве рассказали о локализации пожара. Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление причин возгорания и ход процессуальной проверки.
До того сообщалось, что пролет эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ) прогнулся от огня.
Пожар начался днем в воскресенье, 17 мая. Как сообщали «Газете.Ru» в пресс-службе МЧС города, на площадке загорелись строительные материалы.
Как писал Telegram-канал Baza, автомобилисты, которые ехали по мосту, жаловались на почти нулевую видимость.
