Перекрытая эстакада СВХ в Москве прогнулась из-за пожара

В Москве пролет эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ) прогнулся от огня разгоревшегося под ней пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Пролет эстакады Северо-Восточной хорды прогнулся из-за воздействия пламени. Сильный пожар бушует прямо под эстакадой в районе Амурской улицы. Горит склад лакокрасочных материалов. Рядом еще и подстанция, так что пожар максимально неудобен для тушения», — отмечается в публикации.

Сильный пожар на Амурской улице на востоке Москвы возник днем в воскресенье, 17 мая. По предварительным данным, на стройплощадке также загорелись бытовки.

В районе пожара было перекрыто движение транспорта, сначала в направлении Щелковского шоссе, а затем и в противоположном. На месте инцидента работают пожарные расчеты.

