В Перми произошел пожар на химическом предприятии

В Перми началось возгорание на химическом заводе

В Перми начался пожар на химическом предприятии. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Пермь».

«По предварительной информации, пожар возник на производстве компании ООО «Нефтехимик», химическая компания. Закамск, ул. Правобережная, 15», — говорится в посте.

По данным МЧС, которые приводит канал, возгорание произошло на улице Правобережная.

«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение здания ангара. Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара уточняется. К тушению привлечено более 60 человек и 16 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Других подробностей на момент публикации не поступало.

16 мая в Пятигорске произошел взрыв на автозаправке. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В результате происшествия пострадали шесть человек. Глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что случившееся не связано с атакой беспилотников. По его словам, предварительная причина — нарушение техники безопасности.

Ранее стало известно о сильном пожаре на производственной площадке в Набережных Челнах.