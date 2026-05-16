Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Перми произошел пожар на химическом предприятии

В Перми началось возгорание на химическом заводе
Telegram-канал «ЧП Пермь»

В Перми начался пожар на химическом предприятии. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Пермь».

«По предварительной информации, пожар возник на производстве компании ООО «Нефтехимик», химическая компания. Закамск, ул. Правобережная, 15», — говорится в посте.

По данным МЧС, которые приводит канал, возгорание произошло на улице Правобережная.

«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение здания ангара. Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара уточняется. К тушению привлечено более 60 человек и 16 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Других подробностей на момент публикации не поступало.

16 мая в Пятигорске произошел взрыв на автозаправке. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В результате происшествия пострадали шесть человек. Глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что случившееся не связано с атакой беспилотников. По его словам, предварительная причина — нарушение техники безопасности.

Ранее стало известно о сильном пожаре на производственной площадке в Набережных Челнах.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!