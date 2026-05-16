Спасатели локализовали пожар на АЗС в Пятигорске после взрыва

МЧС: в Пятигорске локализовали пожар на площади 1 тыс. кв. метров на АЗС

Спасатели локализовали возгорание на АЗС в Пятигорске после взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Взрыв на АЗС произошел в субботу, 16 мая. Глава города заявил, что случившееся не связано с атакой беспилотников. По его словам, предварительной причиной стало нарушение техники безопасности.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщал, что медики оказывают помощь пострадавшим.

После происшествия возбудили уголовное дело. Также прокуратура Пятигорска организовала проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия находится прокурор города Никита Солдатов — он координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее стало известно о сильном пожаре на производственной площадке в Набережных Челнах.