Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Более 200 рейсов задержано и отменено в московском аэропорту

В московском аэропорту Шереметьево задержаны и отменены более 200 рейсов
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Более 200 рейсов задержано и отменено в московском аэропорту Шереметьево. Соответствующая информация размещена 17 мая на онлайн-табло воздушной гавани.

75 рейсов задержали или перенесли и в столичном аэропорту Внуково. Некоторые самолеты были перенаправлены на запасные аэропорты.

Причиной задержек и отмены рейсов стало введение ограничений на полеты. Сейчас ограничения сняты.

17 мая аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, которые направлялись в Москву, но были вынуждены изменить маршрут из-за введенных в столице ограничений. Аэропорт «Чкалов» был выбран в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла.

Минувшей ночью аэропорты Москвы вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с угрозой атаки БПЛА. Пассажирам объяснили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов. В частности, в аэропорту Шереметьево призывали людей быть готовыми к корректировке в расписании и более длительному ожиданию, в том числе на борту самолета.

Атака БПЛА на Москву, которая началась в полночь 17 мая, стала самой масштабной более чем за год. ТАСС на основе данных мэра столицы Сергея Собянина подсчитал, что за ночь на подлете к городу ликвидировали 81 БПЛА. Всего за последние сутки средства противовоздушной обороны уничтожили более 120 дронов противника, пытавшихся атаковать Москву.

Ранее Белоусов оценил эффективность российских систем ПВО.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!