Аэропорты Москвы и Калуги возобновили работу

В московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту «Калуга» сняли введенные ранее ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации добавили, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в Домодедово и Внуково были введены примерно в 2:50 (мск) 17 мая.

17 мая аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, которые направлялись в Москву, но были вынуждены изменить маршрут из-за введенных в столице ограничений. Аэропорт «Чкалов» был выбран в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла.

Минувшей ночью аэропорты Москвы вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с угрозой атаки БПЛА. Пассажирам объяснили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов. В частности, в аэропорту Шереметьево призывали людей быть готовыми к корректировке в расписании и более длительному ожиданию, в том числе на борту самолета.

Атака БПЛА на Москву, которая началась в полночь 17 мая, стала самой масштабной более чем за год. ТАСС на основе данных мэра столицы Сергея Собянина подсчитал, что за ночь на подлете к городу ликвидировали 81 БПЛА. Всего за последние сутки средства противовоздушной обороны уничтожили более 120 дронов противника, пытавшихся атаковать Москву.

