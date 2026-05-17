Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей за год

Собянин: более 80 дронов уничтожили у Москвы с начала суток

Атака беспилотников на Москву, начавшаяся с начала текущих суток, стала самой масштабной более чем за год. К такому выводу пришел ТАСС на основе данных, которые публиковал мэр столицы Сергей Собянин.

С полуночи и утра 17 мая момента Собянин сообщил о 81 беспилотнике, который уничтожили на подлете к Москве. При этом за последние сутки, по данным мэра, силы ПВО уничтожили более 120 БПЛА.

До этого самой крупной атакой 2026 года считалась атака 14 марта. Тогда, по данным Собянина, на подлете к столице уничтожили 65 беспилотников. На следующие сутки, 15 марта, силы ПВО сбили еще 54 дрона, а в период с 02:00 до 11:00 мск 16 марта уничтожили еще 42 БПЛА.

Кроме того, 7 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 61 беспилотник, летевший в сторону Москвы.

В прошлом году 11 марта Собянин сообщал об отражении самой массированной атаки беспилотников на столицу. Тогда, по его данным, на подлете к Москве сбили 74 БПЛА, а на разных рубежах — сотни дронов.

Еще одну крупную крупную атаку зафиксировали 5–7 мая 2025 года, когда силы ПВО уничтожили 55 беспилотников. В сентябре 2025 года над Московским регионом 22–23 сентября сбили еще 46 БПЛА.

Ранее более полутысячи украинских БПЛА перехватили над Россией за ночь.