Шереметьево уведомил о возможных изменениях в графике полетов

Московский аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о возможных корректировках в расписании. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

Пассажирам объяснили, что из-за мер по обеспечению безопасности полетов необходимо быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту самолета. Пассажирам следует уточняет статус рейсов через онлайн-табло, на сайтах авиакомпаний, в мобильных приложениях, кол-центрах или в чат-ботах перевозчиков.

Пассажирам также рекомендовали отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов. Для ожидания доступны комнаты матери и ребенка, залы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (ПОВЗ), предоставляется питьевая вода.

Утром 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили и уничтожили более 120 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать российскую столицу.

Только за минувшую ночь на подлете к Москве сбили 74 беспилотников. По словам Собянина, отражение массированной атаки дронов в городе продолжается.

Ранее в подмосковном Красногорске дрон попал в жилой дом.

 
