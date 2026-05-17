В ДНР нашли необычный способ компенсировать нехватку рабочих рук

Использование беспилотных грузовиков поможет компенсировать нехватку кадров на Каранском карьере в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«Рабочих рук не хватает, а такого рода замещение беспилотной техникой позволит это компенсировать», — сказал он.

По словам Пушилина, испытания беспилотного грузового «Камаза», которые стартовали 20 февраля, прошли успешно. Глава ДНР отметил, что такая техника будет задействована на всех циклах добычи и производства щебня на Каранском карьере.

До этого Пушилин рассказал о планах по восстановлению первичной инфраструктуры в освобожденных поселках в ДНР. По его словам, работы начнутся до конца 2026 года. Пушилин уточнил, что местные власти собираются приступить к первичным работам по восстановлению не менее шести населенных пунктов.

