Пушилин: беспилотные грузовики помогут компенсировать нехватку кадров в ДНР
Использование беспилотных грузовиков поможет компенсировать нехватку кадров на Каранском карьере в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«Рабочих рук не хватает, а такого рода замещение беспилотной техникой позволит это компенсировать», — сказал он.

По словам Пушилина, испытания беспилотного грузового «Камаза», которые стартовали 20 февраля, прошли успешно. Глава ДНР отметил, что такая техника будет задействована на всех циклах добычи и производства щебня на Каранском карьере.

До этого Пушилин рассказал о планах по восстановлению первичной инфраструктуры в освобожденных поселках в ДНР. По его словам, работы начнутся до конца 2026 года. Пушилин уточнил, что местные власти собираются приступить к первичным работам по восстановлению не менее шести населенных пунктов.

В конце апреля Пушилин заявил, что Украина является для Запада испытательным полигоном, где тестируют новые виды вооружения. Глава региона обратил внимание, что одними из таковых являются дроны, «которые решают ситуацию на фронте». Однако БПЛА не могут быть единственным видом вооружения «в плане освобождения территории», подчеркнул он.

Ранее Пушилин заявил, что народ Украины еще не готов пойти против власти.

 
