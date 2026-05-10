Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Пушилин заявил, что народ Украины еще не готов пойти против власти

Пушилин: пружине недовольства народа Украины еще есть куда сжиматься
Efrem Lukatsky/AP

Украинский народ еще не готов к восстанию против властей их страны, несмотря на нарушение прав. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он отметил, что возможность бунта на Украине вероятна, но не сейчас.

«Исключать бы я его не исключал, но, к сожалению, пружине есть еще где сжиматься», — указал Пушилин.

По его мнению, экономическая ситуация на Украине не настолько критична, чтобы вызвать массовые протесты.

В апреле постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией, граждане отказываются воевать за коррумпированное руководство страны и оказывают сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, украинские военкоматы). Он подчеркивал, что военкомы ловят украинских мужчин на улице, охарактеризовав ситуацию как «охоту на украинских мужчин средь бела дня».

Ранее украинец при виде военкомов распылил слезоточивый газ и взял в заложники ребенка.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!