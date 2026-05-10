Пушилин: пружине недовольства народа Украины еще есть куда сжиматься

Украинский народ еще не готов к восстанию против властей их страны, несмотря на нарушение прав. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он отметил, что возможность бунта на Украине вероятна, но не сейчас.

«Исключать бы я его не исключал, но, к сожалению, пружине есть еще где сжиматься», — указал Пушилин.

По его мнению, экономическая ситуация на Украине не настолько критична, чтобы вызвать массовые протесты.

В апреле постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией, граждане отказываются воевать за коррумпированное руководство страны и оказывают сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, украинские военкоматы). Он подчеркивал, что военкомы ловят украинских мужчин на улице, охарактеризовав ситуацию как «охоту на украинских мужчин средь бела дня».

Ранее украинец при виде военкомов распылил слезоточивый газ и взял в заложники ребенка.