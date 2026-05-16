В Перми остановили огонь, охвативший ангар химического предприятия

Пожар в ангаре Перми локализовали на 2 тыс. «квадратов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое министерство территориальной безопасности.

В ведомстве рассказали, что с возгоранием на Правобережной улице борются более 60 человек и 16 единиц техники. К моменту прибытия пожарных в ангар оттуда самостоятельно эвакуировались 30 человек. В министерстве подчеркнули, что в течение дня в Пермском крае не было зафиксировано инцидентов с БПЛА.

По данным местного Telegram-канала, пожар произошел на химическом предприятии «Нефтехимик».

До этого в Пятигорске прогремел взрыв на автозаправке. Площадь возгорания после детонации составила 1 тыс. кв. м. В результате происшествия пострадали шесть человек. Глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что случившееся не связано с атакой беспилотников. Предварительная причина — нарушение техники безопасности.

