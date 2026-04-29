В Нижнем Новгороде мужчина случайно спалил автопарк на 40 млн рублей

В Нижнем Новгороде сотрудник компании по переоборудованию автомобилей хотел подпалить нитку, но спалил автопарк на 40 млн рублей. В результате случившегося никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Пока мужчина находился в салоне новенького микроавтобуса для транспортировки маломобильных граждан, он решил подплавить распустившуюся бахрому на фиксирующем ремне спецкресла. Полимерный материал живо откликнулся навстречу огню: расплавленные и горящие частицы попали на кресло», — сказано в сообщении.

Работник успел выйти из микроавтобуса и не получил травм. Получили повреждения «автомобили, оборудование и строительные конструкции» помещения. Кроме того, шесть единиц спецтехники так и не доехали до своих заказчиков.

Уточняется, что нижегородец уже выплатил 11 миллионов рублей из суммы ущерба.

