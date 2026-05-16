В МЧС раскрыли подробности пожара в Перми

Площадь пожара в ангаре в Перми составляет две тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По предварительным данным, площадь пожара — 2 000 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 30 человек», — сказали в ведомстве.

В субботу, 16 мая, Telegram-канал «ЧП Пермь» писал о пожаре на химическом предприятии. По его информации, возгорание произошло на производстве компании ООО «Нефтехимик» на Правобережной улице.

16 мая в Пятигорске произошел взрыв на автозаправке. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В результате происшествия пострадали шесть человек. Глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что случившееся не связано с атакой беспилотников. По его словам, предварительная причина — нарушение техники безопасности.

После происшествия возбудили уголовное дело. Также прокуратура Пятигорска организовала проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности.

Ранее стало известно о сильном пожаре на производственной площадке в Набережных Челнах.

 
